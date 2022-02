Motsi Mabuse: Bangen um ihre Verwandten in der Ukraine geht weiter

Motsi Mabuse (40) ist seit 2017 mit dem ukrainischen Profi-Tänzer Evgenij Voznyuk (38) verheiratet. Bereits am Donnerstag berichtete sie von einer schlaflosen Nacht, als die ersten russischen Bomben auf die Ukraine fielen. Ihre Schwiegereltern sitzen seitdem in der ukrainischen Stadt Kharkiv fest. Dort sind sie laut Angaben des «Let's Dance»-Stars dazu verdammt, in Luftschutzbunkern auszuharren, wie sie auf Twitter und in einer Instagram-Story berichtet. Das traurige Fazit von Mabuse: «Es gibt nichts, was wir tun können.»