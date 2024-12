Motsi Mabuse bei britischem «The Masked Singer» enthüllt

Auch die Briten finden seit einigen Jahren grossen Gefallen am Konzept der Gesangshow «The Masked Singer». Am zweiten Weihnachtsfeiertag, in Grossbritannien der «Boxing Day» (26. Dezember), strahlte der Sender ITV nun ein besonderes Christmas–Special der Sendung aus, bei dem vier maskierte Stars teilnehmen und in zwei Runden enthüllt werden. In der diesjährigen Episode steckte ein deutscher Star unter einem der Kostüme.