Motsi Mabuse, Checker Tobi und mehr: Neue Stargäste in «Sesamstrasse»

Nein heisst nein mit Carolin Kebekus

Carolin Kebekus (45) will mit ihrem Gastauftritt in der «Sesamstrasse» Kindern zeigen, dass sie auch mal nein sagen dürfen. Die Komikerin singt gemeinsam mit den Puppen das Lied «Nein, so wie ich es will». «Kinder brauchen kein Ja zu allem», sagte Kebekus zum NDR. «Sie brauchen Menschen, die ihnen zeigen, dass es total okay ist auch mal nein zu sagen.» In Liedform gehe das besonders gut.