Motsi Mabuse freut sich auf nächstes Staatsbankett mit König Charles

Mit ihrem authentischen und lebensfrohen Wesen hat Tanzprofi und Jurorin Motsi Mabuse (44) längst nicht nur die Herzen des deutschen Publikums erobert. Auch in Grossbritannien, wo sie in der UK–Version von «Let's Dance» namens «Strictly Come Dancing» die Punkte vergibt, hat sie viele Fans – darunter auch mit blauem Blut. So gelten sowohl König Charles (77) als auch Königin Camilla (78) als grosse Bewunderer des Formats und von Mabuse. Ein Umstand, der ihr nun zum wiederholten Male eine grosse Ehre zuteilwerden lässt.