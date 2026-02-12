Motsi Mabuse: «Ich bin bereit, alles zu erobern!»

Wie sehr beeinflusst das eigene Körpergefühl aus Ihrer Sicht die Lust auf Mode?

Mabuse: Wenn man sich im eigenen Körper nicht wohlfühlt, fällt es schwer, Mode zu geniessen. Gleichzeitig kann das richtige Outfit genau den Selbstvertrauens‑Kick geben, den man braucht. Ein gutes Kleidungsstück kann sich fast wie eine kleine Rüstung anfühlen – es stärkt, gibt Energie und hebt die Stimmung. Genau diese Idee steckt auch hinter meinen «Style Statements 2026», die ich gemeinsam mit TK Maxx zusammengestellt habe. Dort zeige ich meine liebsten Looks und Inspirationen für alle, die im neuen Jahr Lust haben, sich neu zu entdecken oder ihren Stil selbstbewusst weiterzuentwickeln.