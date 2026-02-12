Motsi Mabuse: «Ich bin bereit, alles zu erobern!»

Für «Let's Dance»–Jurorin Motsi Mabuse (44) ist ein gutes Kleidungsstück «fast wie eine kleine Rüstung»: Es «stärkt, gibt Energie und hebt die Stimmung», erklärt die 44–Jährige, die gerade ihre persönlichen «Motsis Style Statements 2026» für TK Maxx präsentiert, im Interview.
Sie strahlen gerade enorm. Woran liegt das?
Motsi Mabuse: Vielen Dank! Ich glaube, das Strahlen kommt einfach, wenn man sich in seiner Haut wohlfühlt –. Mode macht mir tatsächlich immer Spass, aber es ist natürlich toll, wenn die Kleidung unterstreicht, dass man sich gut fühlt. Es geht für mich darum, sich selbst zu feiern und genau das auszudrücken, was man fühlt.
Wie sehr beeinflusst das eigene Körpergefühl aus Ihrer Sicht die Lust auf Mode?
Mabuse: Wenn man sich im eigenen Körper nicht wohlfühlt, fällt es schwer, Mode zu geniessen. Gleichzeitig kann das richtige Outfit genau den Selbstvertrauens‑Kick geben, den man braucht. Ein gutes Kleidungsstück kann sich fast wie eine kleine Rüstung anfühlen – es stärkt, gibt Energie und hebt die Stimmung. Genau diese Idee steckt auch hinter meinen «Style Statements 2026», die ich gemeinsam mit TK Maxx zusammengestellt habe. Dort zeige ich meine liebsten Looks und Inspirationen für alle, die im neuen Jahr Lust haben, sich neu zu entdecken oder ihren Stil selbstbewusst weiterzuentwickeln.
Welche Fashion–Trends lieben Sie aktuell – und welche lassen Sie konsequent links liegen?
Mabuse: Aktuell bin ich total begeistert von allem, was Farbe, Bewegung und Ausdruckskraft hat! Leuchtende Farben, ausdrucksstarke Prints, moderne Schnitte, die gleichzeitig bequem sind und Selbstbewusstsein ausstrahlen – das liebe ich gerade. Trends, die ich links liegen lasse? Alles, was sich zu eng, zu steif oder zu verkleidet anfühlt. Mode soll Spass machen und nicht einengen!
Gibt es Kleidungsstücke, in denen Sie sich besonders stark fühlen – unabhängig von Trends?
Mabuse: Ein perfekt sitzender, bunter Blazer oder ein Jumpsuit in einer kräftigen Farbe. Diese Teile geben mir sofort ein Gefühl von Power und Eleganz, ohne dass ich mich verkleidet fühle. Es ist dieses Gefühl: «Ich bin bereit, alles zu erobern!» Ein gutes Paar Absätze kann das natürlich auch noch mal verstärken.
Was raten Sie Frauen, die sich in Fashion–Fragen schwertun und ihren eigenen Stil noch nicht gefunden haben?
Mabuse: Mein grösster Rat ist: Traut euch, zu experimentieren und hört auf euer Bauchgefühl! Es gibt keine Regeln. Probiert mal eine Farbe, die ihr sonst nie tragen würdet, oder einen Schnitt, der euch neugierig macht. Und ganz wichtig: Zieht das an, worin ihr euch gut fühlt und was eure Persönlichkeit widerspiegelt. Das ist euer ganz persönliches «Style Statement»!
Haben Sie Fashion–Vorbilder, welchen Style bewundern sie?
Mabuse: Ich bewundere Frauen, die mutig sind und ihren ganz eigenen Weg gehen. Zum Beispiel jemand wie Tracee Ellis Ross oder Zendaya – sie spielen mit Mode, sind experimentierfreudig und strahlen dabei immer eine unglaubliche Authentizität aus. Es ist weniger die einzelne Marke oder der genaue Trend, den sie tragen, als vielmehr die Art und Weise, wie sie ihre Persönlichkeit durch Mode ausdrücken. Das ist für mich echte Inspiration.
Wo holen Sie sich noch die Inspirationen für Ihren Style?
Mabuse: Überall! Ich liebe es, auf Reisen zu sein und verschiedene Kulturen und Menschen zu beobachten. Auch Kunst, Musik und einfach das Leben selbst – die Farben in der Natur, die Energie einer Stadt. Manchmal ist es auch einfach eine bestimmte Stimmung, ein Gefühl, das ich habe, und dann überlege ich, wie ich das in meinem Outfit ausdrücken kann.
Ihr «Let's Dance»–Jurykollege Jorge González steht für extrem extravagante Styles. Wie finden Sie seine mutigen Looks ganz persönlich?
Mabuse: Ich liebe seinen Style! Er ist einfach furchtlos und lebt Mode in vollen Zügen. Er versteht es wie kaum ein anderer, mit seinen Looks ein echtes Style Statement zu setzen, das man nicht übersehen kann.
Die neue Staffel startet bereits in wenigen Wochen. Auf welchen prominenten Kandidaten oder welche Kandidatin freuen Sie sich besonders – und warum?
Mabuse: Ich freue mich jedes Jahr auf die komplette neue Gruppe. Es ist immer so aufregend zu sehen, wie die Promis über sich hinauswachsen, wie sie sich entwickeln und welche Emotionen sie auf die Bühne bringen. Ich freue mich immer besonders auf diejenigen, die mit offenem Herzen dabei sind und die Herausforderung wirklich annehmen wollen – das ist die wahre Magie der Show.