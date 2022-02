Motsi Mabuse macht sich grosse Sorgen um die Schwiegereltern

«Wir sind wach, weil Bomben in der Ukraine fallen», schreibt Mabuse am frühen Morgen. «Bitte bleibt in Sicherheit, Familie und Freunde, Freunde aus der Tanz-Szene.» Nach einem Schwarz-Weiss-Bild zweier älterer Menschen beim Spaziergang - vermutlich ihre Schwiegereltern - berichtet sie, dass diese in Sicherheit wären, «haben aber keine Möglichkeit rauszukommen». Alles sei heruntergefahren worden, so Mabuse.