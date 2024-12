Motsi Mabuse: So reagiert sie auf Oti Mabuses Dschungelcamp-Aus

Bereits in einem Clip nach ihrem Ausscheiden hatte Oti Mabuse in einem Interview mit «I‹m a Celebrity...Get Me Out of Here!» erklärt, dass ihre Schwester die erste Person sei, die sie anrufen wolle. «Ich habe schon versucht, sie anzurufen, aber es gibt kein Netz hier. Ich will ihr Gesicht sehen, ich will ihr alles erzählen und ich will wissen, wer noch bei ›Strictly‹ dabei ist.» Dabei nimmt Oti Mabuse Bezug auf «Strictly Come Dancing». Motsi Mabuse ist in der britischen Version von «Let›s Dance» ebenfalls als Jurorin mit von der Partie.