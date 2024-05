Motsi und Oti Mabuse: Glamour-Auftritt bei den BAFTA TV Awards

Die Mabuses liefern eine Show für die Fotografen

Schon vor der Preisverleihung zeigten sich Motsi und Oti Mabuse in allerbester Stimmung auf dem roten Teppich, posierten lachend Arm in Arm für die Fotografen und deuteten Luftküsschen an. Dazu zeigten beide Frauen viel Bein – denn sie trugen elegante, hochgeschlitzte Roben. Während Motsi Mabuse in einem schwarz–weiss gemusterten Kleid mit langen Fledermausärmeln begeisterte, setzte ihre Schwester auf eine Satin–Kombi ganz in Schwarz. Das Off–Shoulder–Top glich einer Schleife, der Rock bestach neben dem hohen Schlitz auch durch schimmernde Pailletten. In ihrer Instagram–Story nahm «Let's Dance»–Jurorin Motsi Mabuse ihre Follower mit zu der Veranstaltung und schwärmte zu einem Foto mit ihrer Schwester: «Das beste Date aller Zeiten.»