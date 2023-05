Warum ist Nasenatmung besser?

Dr. Benedict: Im Allgemeinen ist bekannt, dass die Luft durch die Nasenatmung besser gereinigt wird, da gröbere Partikel herausgefiltert werden. Zudem wird die Luft in der Nase angewärmt und befeuchtet und mit Stickstoffmonoxid, einem Gas, das in den Nasennebenhöhlen produziert wird, vermischt, bevor sie in die Lunge gelangt. Die Aufbereitung der Luft erleichtert den Gasaustausch in den Lungen und stellt sicher, dass die Lungen weniger durch gröbere Partikel gereizt werden. Stickstoffmonoxid hat auch blutdrucksenkende und angstlösende Wirkungen. Eine umfassende Aufbereitung der Atemluft findet bei der Mundatmung nicht statt. Beim Atmen durch den Mund rückt die Zunge näher an den Rachen und kann insbesondere im Schlaf, wenn der Muskeltonus einschliesslich der Zungenmuskulatur abnimmt, zu Schnarchen oder Atempausen führen.