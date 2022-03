«Movie meets Media»: Nachhaltigkeit und «schöne Dinge» feiern

Auch Schauspieler Felix Maximilian (geb. 1976) setzt sich für die Umwelt ein. Als Taucher sei er seit 20 Jahren in den Weltmeeren unterwegs und sehe dort die Veränderung mit eigenen Augen: «Es gibt weniger Fische, es gibt sehr viel Müll». Letzteren sammele er inzwischen auf seinen Tauchgängen, um ihn an Land zu entsorgen. Auch Maximilian lebt vegan, fährt Rad und sorgt auf seinen Flugreisen für CO2-Ausgleich durch Baumspenden. Den Müll trenne er schon «von Kind an» und er sei «super pingelig» in Sachen Stromsparen. Der Schauspieler, der gerade in Bukarest seinen ersten Dokumentarfilm über Strassenkinder produziert hat, findet: «Wir müssten alle verstehen, dass dieser Planet unsere Lebensgrundlage ist und geschützt werden muss», und nicht um ihn als Geschäftsgrundlage in Besitz zu nehmen.