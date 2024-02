«Mr. & Mrs. Smith» und mehr: Die Serien-Highlights im Februar

«The New Look»: Ab 14. Februar bei Apple TV+

Am Valentinstag startet beim Streamingdienst Apple TV+ die aufwendig produzierte Historienserie «The New Look». Charakterdarsteller Ben Mendelsohn («The Outsider», 54) verkörpert in dem Serienprojekt Star–Designer Christian Dior. Die Show spielt während der Nazi–Besatzung von Paris und in den folgenden Jahren, als Dior mit seinen revolutionären Entwürfen zum neuen Stern am Modehimmel aufsteigt, und die Vorherrschaft der zu diesem Zeitpunkt dominierenden Modedesignerin Coco Chanel (Juliette Binoche, 59) zu gefährden beginnt.