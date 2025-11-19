MS-Erkrankung: Selma Blair gewinnt ihre «Ausdauer» zurück

Die Diagnose Multiple Sklerose erhielt Blair im August 2018 und machte sie zwei Monate später auf Instagram öffentlich. Jahrzehntelang sei die Erkrankung ihres Nervensystems, bei der Entzündungen im Rückenmark und Hirn auftreten, trotz Kontrollverlusts über den eigenen Körper von Ärzten unerkannt geblieben. Zwischenzeitlich zeigt sich die «Eiskalte Engel»–Darstellerin hin und wieder mit Gehstock oder Assistenzhund bei Events. Im April beschrieb sie ihren Zustand aber als «erstaunlich gut». Sie fühle sich seit etwa einem Jahr wieder grossartig.