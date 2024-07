MS-kranke Christina Applegate spricht über pikante Probleme

Schauspielerin Christina Applegate (52) geht sehr offen mit ihrer MS–Erkrankung um. In ihrem Podcast «MeSsy» mit ihrer Freundin Jamie–Lynn Sigler (42), die ebenfalls von MS betroffen ist, sprach sie nun ein pikantes Thema an. Applegate bezeichnete Sigler in der Folge vom 2. Juli als den «Simon zu meinem Garfunkel» und nutzte dies für einen rapiden Themenwechsel: «Genauso sieht mein Busch im Moment aus», scherzte sie mit Bezug auf Art Garfunkels (82) ikonische Lockenpracht.