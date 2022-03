«Ms. Marvel»: Erster Trailer zur kommenden MCU-Serie ist da!

Die Originalserie der Marvel-Studios handelt von der muslimisch-amerikanischen Teenagerin Kamala, die in Jersey City aufwächst und begeisterte Gamerin, Fan-Fiction-Schreiberin und ein grosser Superhelden-Fan ist - vor allem von Captain Marvel. In ihrem Schulalltag fühlt sich Kamala jedoch unsichtbar, bis sie selbst über die Superkräfte ihrer liebsten Heldinnen und Helden verfügt. Nun ist es an ihr, den Schulalltag, die Familie und ihre neuen Fähigkeiten unter einen Hut zu bekommen.