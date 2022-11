MTV EMAs 2022: Taylor Swift ist die Gewinnerin des Abends

Marius Müller-Westernhagen freut sich für die Stadt

Erstmals seit zehn Jahren fand die Musikpreisverleihung wieder in Deutschland statt. In über 170 Ländern wurde das Event live übertragen. Der Musiker Marius Müller-Westernhagen (73) findet es «gut für die Stadt», dass die EMAs dieses Jahr in seiner Heimat Düsseldorf stattfinden. «Ich bin hier gross geworden, das heisst, ich wurde auch von der Stadt geprägt», erzählte er am roten Teppich der Nachrichtenagentur spot on news. Er habe das Glück gehabt, dort in einer Zeit gross zu werden, «als Düsseldorf eine Kulturstadt» war. «Die verschiedenen Künste waren mehr verwoben. Das finde ich auch wichtig.» Ob ihm jeder Name auf der Nominierungs- sowie Auftrittsliste etwas sagt? «Mir sagt Gorillaz was», erklärte der 73-Jährige. Danach werde es schon «dünn». «Ich hoffe, ich werde überrascht», sagte das deutsche Urgestein.