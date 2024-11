MTV Europe Music Awards: Rita Ora trauert auf der Bühne um Liam Payne

«Er brachte so viel Freude in jeden Raum»

Ora, die mit Payne an ihrem 2018 erschienenen Song «For You» gearbeitet hatte, betonte, der One–Direction– Star sei «einer der nettesten Menschen» gewesen, die sie kenne, und merkte an, sie und die MTV–Produzenten hätten «so viele Möglichkeiten besprochen, wie wir ihn ehren könnten». Dann fuhr sie fort: «Ich denke, manchmal reicht es einfach aus, einfach zu sprechen. Er hatte das grösste Herz und war immer der Erste, der Hilfe anbot, wo er nur konnte. Er brachte so viel Freude in jeden Raum, den er betrat, und er hinterliess so grosse Spuren in dieser Welt. Also lasst uns einen Moment innehalten, um an unseren Freund Liam zu erinnern.»