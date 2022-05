MTV Movie & TV Awards 2022: Tom Holland könnte grosser Gewinner werden

Holland tritt in der Kategorie «Beste Performance in einem Film» gegen Lady Gaga (36, «House of Gucci»), Robert Pattinson (35, «The Batman»), Sandra Bullock (57, «The Lost City») und Timothée Chalamet (26, «Dune») an. Als «Bester Held» ist er neben Oscar Issac (43, «Moon Knight»), Daniel Craig (54, «James Bond 007: Keine Zeit zu sterben»), Scarlett Johansson (37, «Black Widow») und Simu Lu (33, «Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings») nominiert.