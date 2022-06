MTV Movie & TV Awards: Jennifer Lopez erhält Generation Award

Erste Bekanntheit als Schauspielerin erlangte Jennifer Lopez in den 1990er Jahren in der Serie «In Living Color», in der sie als Tänzerin zu sehen war. 1997 ergatterte sie die Hauptrolle in dem Film «Selena - Ein amerikanischer Traum». Weitere Filme wie «Anaconda» (1997), «Out of Sight» (1998), «Wedding Planner - Verliebt, verlobt, verplant» (2001), «Hustlers» (2019) und zuletzt «Marry Me - Verheiratet auf den ersten Blick» (2022) folgten.