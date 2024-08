MTV Video Music Awards: Ehrenpreis geht 2024 an Katy Perry

Katy Perry (39) wird bei den MTV Video Music Awards in diesem Jahr eine besondere Ehre zuteil: Sie darf sich über den Ehrenpreis freuen. Wie MTV in einer Pressemitteilung bekannt gab, wird die Musikerin als «eine der erfolgreichsten Sängerinnen aller Zeiten» mit dem Video Vanguard Award ausgezeichnet werden. Der Preis wird in Erinnerung an Michael Jackson (1958–2009) verliehen, der als Vorreiter in Sachen Musikvideos gilt.