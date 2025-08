MTV Video Music Awards: Lady Gaga führt mit zwölf Nominierungen

Als Favoritin auf einen der Preise geht Lady Gaga (39) ins Rennen um die MTV Video Music Awards (VMAs), die in diesem Jahr am 7. September in New York verliehen werden. In gleich zwölf Kategorien ist die Sängerin und Schauspielerin nominiert – darunter zusammen mit ihrem Kollegen Bruno Mars (39) und dem Lied «Die With a Smile» für das Musikvideo sowie den Song des Jahres und für die beste Kollaboration. Als Künstlerin oder Künstler des Jahres und für das beste Album mit «Mayhem» ist sie ebenfalls unter anderem vorgeschlagen.