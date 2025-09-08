MTV Video Music Awards: Lady Gaga ist «Künstlerin des Jahres»

Lady Gaga verabschiedet sich schnell wieder

Neben Mariah Carey gehörte zu den weiteren Gewinnern des Abends Lady Gaga als «Künstlerin des Jahres». Der Musikstar zog im Anschluss an die Auszeichnung direkt weiter, um ein Konzert im Madison Square Garden zu geben. Ariana Grande wurde unter anderem für das Video des Jahres geehrt, Alex Warren als bester Newcomer und Sabrina Carpenter für das beste Album.