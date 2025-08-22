MTV Video Music Awards: Mariah Carey erhält Video Vanguard Award

Vor den MTV Video Music Awards am 7. September steht eine weitere Preisträgerin der Verleihung vorab fest: Musik–Ikone Mariah Carey (56) erhält bei der Awards–Show den begehrten Video Vanguard Award, gaben die Verantwortlichen unter anderem auf Instagram bekannt. Mit dem Preis werden Careys Verdienste um die Musik geehrt. Wie es in einer Pressemitteilung heisst, aus der das «People»–Magazin zitiert, wird Carey während der Show auch ein «karriereübergreifendes Medley ihrer grössten Hits» zum Besten geben.