Mückenplage droht: So schützt man sich vor den Insekten

Hat man eine in seinem Schlafzimmer, scheint es oft, als würde das Insekt direkt am Ohr sitzen. Das liegt daran, dass Stechmücken «Nasentiere» sind und sich neben dem Körpergeruch des Menschen am ausgeatmeten Kohlendioxid orientieren. Um den Kopf herum ist die Kohlendioxidkonzentration besonders hoch. Selbst, wer das Licht aus, aber das Fenster aufmacht, wird also von Mücken nicht verschont. Auch den Geruch von Körperschweiss können Mücken intensiv wahrnehmen, vor allem die Wärme des Körpers zieht die stechenden Insekten hier an.