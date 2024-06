«Mugshot» veröffentlicht: Wie geht es für Justin Timberlake weiter?

Steht Timberlake am Freitag schon wieder auf der Bühne?

Justin Timberlake ist mitten in seiner «Forget Tomorrow World Tour», die am 21. und 22. Juni in Chicago fortgesetzt werden soll, bevor er für Shows am 25. und 26. Juni nach New York zurückkehren will. Wie das Promiportal «TMZ» unter Berufung auf Insider berichtet, hat Timberlake weiter vor, wie geplant in Chicago aufzutreten. Vermutlich werde er auch in New York auf der Bühne stehen, so «TMZ» weiter.