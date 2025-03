«Müllabfuhr» gegen «Liebe»: «Promis unter Palmen» spitzt sich zu

Melody will ihre Liebe zu Menowin in der Villa geheim halten. Ihrem Ex–Flirt Nikola Glumac (28), dem sie in der letzten Folge einen Korb verpasste, steckt sie nur, dass sie in einen anderen Mann verknallt sei. Der erzählt das brühwarm weiter. Doch auf die Idee, dass es sich bei Melodys Objekt der Begierde um einen Anwesenden handeln könnte, kommt niemand.