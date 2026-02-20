Mumford & Sons im Flow: Das neue Album «Prizefighter» ist da

Sommerliche Banjo–Klänge

Eine Reunion mit ihren Feature–Gästen könnte auch bald live bevorstehen. Denn die neue Platte feiert die Band dieses Jahr wieder auf der Bühne. Insbesondere stehen einige Festival–Auftritte an, darunter das British–Summer–Time–Festival im Londoner Hyde Park (4. Juli) oder das Rock in Rio in Rio de Janeiro (12. September). Zum BST kehren sie damit nach zehn Jahren und ihrem letzten Auftritt 2016 zurück. Die «Prizefighter»–Tour führt das Trio zunächst im April und Mai nach Australien und Neuseeland sowie anschliessend nach Europa, wo die Band in Groningen (1. Juli), Rom (7. Juli) und erneut in Berlin (9. Juli) auftreten wird. Nach der Show in der Uber Arena im November werden die Musiker dieses Mal in Berlin auf der Waldbühne stehen.