Mumford & Sons, Robbie Williams und mehr: Das sind die Alben für 2026

2026 bringt grosse Namen auf die Musikbühne zurück: Robbie Williams, Madonna oder Marteria veröffentlichen neue Alben. Zwischen britischem Pop, Dancefloor–Vibes und deutschem Rap erwartet Fans ein aufregendes Musikjahr. Ein Überblick über kommende Albumveröffentlichungen.
Robbie Williams
Am 6. Februar 2026 hat das Warten für Fans von Robbie Williams ein Ende: Nach den Vorboten «Pretty Face», «Rocket», «Spies» und «Human» erscheint sein neues Album «Britpop». Ursprünglich war die Veröffentlichung bereits für Oktober geplant, wurde jedoch verschoben – unter anderem, um nicht zeitgleich mit Taylor Swift und ihrem Album «The Life of a Showgirl» anzutreten.
Madonna
Madonna hat im September ein neues Album angekündigt. Darin kehrt sie zu ihren Wurzeln zurück, es soll sich bei der neuen Platte um eine Fortsetzung von «Confessions on a Dance Floor» handeln. Das Dance–Album erschien 2005. Für die Fortsetzung des Albums arbeitet sie mit dem Produzenten und Songwriter DJ Stuart Price. Das Album «Confessions on a Dance Floor» wurde 2005 in der Kategorie «Best Electronic/Dance Album» mit einem Grammy ausgezeichnet. «Confessions 2» wird Madonnas erstes Album seit «Madame X» (2019) sein.
Louis Tomlinson
Ein Ex–One–Direction–Mitglied veröffentlicht sein drittes Studioalbum: Louis Tomlinson steht mit «How Did I Get Here?» in den Startlöchern, das am 23. Januar erscheinen wird. Vorab hat er unter anderem den Gitarren–Pop–Song «Palaces» veröffentlicht. Erste Ideen für das Album entstanden im ländlichen England, Anfang 2025 ging es für den Musiker dann für das Songwriting und die Aufnahmen für drei Wochen nach Santa Teresa in Costa Rica.
Mumford & Sons
Mumford & Sons sind umtriebig. Die britische Folk–Rock–Band veröffentlichte erst im März 2025 ihr fünftes Studioalbum. «Rushmere» folgte sieben Jahre nach «Delta» und läutete für die Band eine neue Ära ein. Sänger und Gitarrist Marcus Mumford, Keyboarder Ben Lovett und Kontrabassist Ted Dwane treten jetzt als Trio auf, Banjospieler und Gitarrist Winston Marshall ist seit 2021 nicht mehr Teil der Band. Die drei tourten nicht nur dieses Jahr erfolgreich mit ihrem Album durch UK und Europa, sie kündigten auch eine weitere Platte an: «Prizefighter» wird am 13. Februar 2026 erscheinen.
Meghan Trainor
US–Superstar Meghan Trainor hat ihr siebtes Album «Toy With Me» angekündigt, das am 24. April veröffentlicht wird. Die Vorab–Single «Still Don‹t Care» gibt dabei den Ton an. «›Toy With Me' fühlt sich an wie das ehrlichste und furchtloseste Album, das ich je gemacht habe», erklärt die «All About That Bass»–Sängerin. «Es dreht sich alles um Selbstvertrauen, Freiheit und darum, zu lernen, Menschen dort abzuholen, wo sie gerade stehen. Ich wollte dieses neue Kapitel mit einem Song beginnen, der den Menschen das Gefühl gibt, unaufhaltsam zu sein.»
Marteria
Rapper Marteria hat im August bei einem Gratis–Konzert am Strand von Warnemünde anlässlich des 15–jährigen Jubiläums seines Erfolgsalbums «Zum Glück in die Zukunft» verkündet, dass der dritte Teil seiner musikalischen Erfolgsgeschichte erscheinen wird. «Zum Glück in die Zukunft III» wird am 27. März 2026 in den Handel gehen und «eine Mischung aus indirekt politischen und extrem persönlichen Liedern» bereithalten.
H–Blockx
Die H–Blockx sind zurück: Am 6. März 2026 erscheint ihr achtes Studioalbum «Fillin the Blank» – das erste seit knapp 14 Jahren. Das gaben die Münsteraner, die die Musikrichtung Crossover in den 90er–Jahren mitgeprägt haben, im Oktober bekannt. Sänger Henning Wehland erklärt zum Album: «Wir haben 30 Jahre gebraucht, um alle anderen Wege auszuprobieren, und jetzt verstanden, was unsere DNA ist. Es fühlt sich so an, als wären wir jetzt wieder dort angekommen, wo wir hingehören.»
Unheilig
Der Graf kehrte 2025 endgültig ins Musikgeschäft zurück. Der Frontmann von Unheilig kündigte im Februar auf Instagram ein neues Album und eine Tour an. Die Platte mit dem Titel «Liebe Glaube Monster» soll am 13. März 2026 erscheinen, einige Live– und Fernsehauftritte absolvierte er bereits im Vorfeld. «Ich möchte nicht nur ein Album rausbringen und dann wieder verschwinden», betonte der Sänger im vergangenen November im Interview mit spot on news. «Ich habe so viele Ideen gesammelt und so viele Lieder geschrieben.»
Tokio Hotel
Tokio Hotel liefern 2026 ebenfalls neue Musik. Die Band um die Zwillinge Bill und Tom Kaulitz will ihr siebtes Studioalbum veröffentlichen. Ende 2025 haben die Musiker einen ersten Vorgeschmack geliefert: «Changes» handelt von den vielen Veränderungen im Leben, insbesondere von den Gefühlen, die entstehen, wenn man nach langer Zeit nach Hause zurückkehrt und merkt, dass man selbst sich verändert hat.
Weitere Albumveröffentlichungen
Weitere deutsche und internationale Stars haben neue Musik für 2026 angekündigt. Dazu zählt Wincent Weiss, der sein neues Album «Hast du kurz Zeit» am 23. Januar veröffentlicht. Auch Johannes Oerding legt nach: Mit «Hotel» erscheint ab dem 27. März sein achtes Studioalbum.
US–Sängerin Lana Del Rey hat ihr von Country–Musik inspiriertes Album «Stove» für Januar in Aussicht gestellt. US–Kollegin Madison Beer geht mit ihrem neuen Studioalbum «Locket» am 16. Januar an den Start. Die Mitglieder der britischen Band Gorillaz werden am 20. März 2026 ihr neuntes Studioalbum mit dem Namen «The Mountain» herausbringen. Ebenfalls neue Musik aus Grossbritannien liefern Melanie C, die «Sweat» für den 1. Mai angekündigt hat, und Leona Lewis, die nach elf Jahren 2026 wieder ein Album veröffentlichen will.