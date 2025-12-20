«München Mord: Eine echte Täuschung»: Neuer Fall der Keller-Kommissare

Eine echte Täuschung in jeder Hinsicht

Der Episodentitel ist Programm: Die Täuschung zieht sich wie ein roter Faden durch die Handlung – von falschen Spuren über Selbstbetrug bis zu der philosophischen Frage nach dem «wahren Ich». Flierl bringt es mit einem ihrer typischen Bonmots auf den Punkt: «Vielleicht zeigen wir unser wahres Selbst nur, wenn wir mit uns allein sind – oder wenn wir uns unbeobachtet fühlen?» Philosophieren lässt sich sicher auch über diese Schaller–These: «Ist die Forderung an uns selbst, uns anzunehmen, obwohl wir weder unser Aussehen noch unseren Charakter noch unsere Talente selbstbestimmen konnten, nicht die schwerste und höchste Aufgabe in unserem Leben? Und kann man es jemandem verübeln, dem es nicht gelungen ist?»