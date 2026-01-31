«München Mord: Im Zweifel für den Zweifel»: Finale für Christoph Süss

Ein Staatsanwalt mit fragwürdiger Vergangenheit

Pikant wird es, als sich der unzufriedene Restaurant–Gast als Staatsanwalt Benedikt (Thomas Loibl) entpuppt. Ausgerechnet er hatte damals im Totschlagsfall gegen Gerg ermittelt. Nun setzt er alle Hebel in Bewegung, um die Kommissare bei ihrer Arbeit zu beeinflussen. Flierl, Neuhauser und Schaller lassen sich davon nicht beirren und entdecken bei der Durchsicht der alten Akten erhebliche Mängel in den Ermittlungen.