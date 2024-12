«München Mord»: Wie geht es mit der Krimireihe weiter?

Der neue Film der beliebten Samstagskrimireihe «München Mord» (seit 2014) steht an: In «Die indische Methode» (14. Dezember, 20:15 Uhr, ZDF) von Regisseur Matthias Kiefersauer (geb. 1973) und Drehbuchautor Marcus Mittermeier (55) müssen die Ermittler Ludwig Schaller (Alexander Held, 66), Angelika Flierl (Bernadette Heerwagen, 47) und Harald Neuhauser (Mittermeier) einen Mord in einem Elite–Internat aufklären. Der Fall soll diskret gelöst werden, denn auch die rotzfreche Caro Bilfinger (Isabel Dornheim, geb. 2002), Tochter des Staatssekretärs Bilfinger (Stefan Murr, 48), ist hier Schülerin.



Ermordet wurde die hochbegabte Volleyballerin Kim Reisinger (Lilly–Marie Vogler, geb. 1999), die nur dank eines Stipendiums auf dem Internat war. Wie ihre Schulfreundin Lydia Hermann (Nadja Sabersky, geb. 1998) stammte sie aus einfachen Verhältnissen. Caro Bilfinger war neidisch und hatte ständig Streit mit Kim. Kim wurde aber auch eine Affäre mit dem Sportlehrer Dr. Roth (Christian Erdmann, geb. 1975) nachgesagt. Und dann gibt es da noch Hausmeister Küsbert (Thomas Schmauser, 52). Auch er ist verdächtig, weil er früher Lehrer war, doch dann gab es einen Vorfall an seiner alten Schule.