München, Stuttgart, Frankfurt: Hier spielt Deutschland die EM-Vorrunde

Die Fussball–Europameisterschaft in Frankfurt am Main

Das dritte Vorrundenspiel der DFB–Elf findet in Frankfurt am Main gegen die Schweiz (23. Juni, 21:00 Uhr) statt. In der hessischen Metropole spielen in der Gruppenphase ausserdem Belgien gegen die Slowakei (17. Juni, 18:00 Uhr), Dänemark gegen England (20. Juni, 18:00 Uhr) und die Slowakei gegen Rumänien (26. Juni, 18:00 Uhr). Das Achtelfinale am 1. Juli ab 21:00 Uhr ist dann die letzte Partie, die bei der EM in der Frankfurt Arena ausgetragen wird.