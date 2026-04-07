Mundgeruch-Vorwurf von Nicole Kidman: Das sagt Alexander Skarsgård

Waren etwa gar keine Falafeln involviert? Alexander Skarsgård (49) hat auf den Mundgeruch–Vorwurf von Nicole Kidman (58) reagiert. Was war passiert? Die Oscarpreisträgerin hatte vor wenigen Wochen verraten, dass für sie Gestank bei Kussszenen ein No–Go ist. «Du könntest der attraktivste Mann der Welt sein – wenn du mit schlechtem Atem auf mich zukommst, war es das», sagte sie in dem Podcast «Las Culturistas».