Münster-«Tatort» heimst Rekord ein

Seit der ersten Folge 2002 war Mechthild Grossmann dabei

Damit konnte sich Mechthild Grossmann nach 23 Jahren beim «Tatort» mit einem grandiosen Finale verabschieden. Seit der ersten Folge «Der dunkle Fleck», der Geburtsstunde des Münster–«Tatorts» im Jahr 2002, war die Schauspielerin an der Seite von Hauptkommissar Thiel, gespielt von Axel Prahl, und Rechtsmediziner Prof. Boerne, verkörpert von Jan Josef Liefers, im Sonntagskrimi zu sehen. In einem Abschieds–Clip betonte sie, dass sie stets den trockenen Humor ihrer «Tatort»–Rolle «geliebt» habe. Bereits 2024 hatte sie ihren Ausstieg angekündigt. Sie will aber weiterhin für Theater und Lesungen auf der Bühne stehen. Im nächsten Münster–«Tatort: Maskerade» übernimmt für sie Schauspielerin Lou Strenger (geb.1992) als Interims–Staatsanwältin Nikola König.