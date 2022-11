Münsteraner «Tatort» schlägt NFL und Formel 1 deutlich

Auch ProSieben enttäuschte zur Hauptsendezeit. Das Football-Spiel zwischen den Minnesota Vikings und den Buffalo Bills holte in der Hauptzielgruppe nur einen Marktanteil von 5 Prozent. Dafür landete ProSieben am Vorabend einen Erfolg mit American Football. In München ging das erste offizielle NFL-Spiel auf deutschem Boden über die Bühne. Über 20 Prozent der TV-Zuschauer verfolgten das Match zwischen den Seattle Seahawks und den Tampa Bay Buccaneers um Superstar Tom Brady (45). Ein historischer Bestwert der Football-Übertragung für ProSieben.