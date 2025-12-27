«Murot und der Elefant im Raum»: So wird der neue Tukur-«Tatort»

Gerade darin liegt jedoch auch die künstlerische Qualität des Films. Dietrich Brüggemann nutzt das «Tatort»–Format erneut als Experimentierfeld und lotet aus, wie weit sich ein Fernsehkrimi in Richtung Parabel, Märchen und Groteske verschieben lässt. Ulrich Tukur trägt diesen Ansatz mit grosser Präsenz und macht Murot einmal mehr zur Projektionsfläche für Zweifel, Erschöpfung und Kontrollverlust. Der Film fordert extrem viel Geduld und grosse Offenheit, sich auf diese ungewöhnliche Form einzulassen – belohnt dies dann aber schon mit einer durchaus reizvollen Variation des Genres. Für das breite Publikum dürfte das aber einfach zu sperrig sein. Lediglich als künstlerischer Sonderfall innerhalb der «Tatort»–Reihe behauptet sich dieser Film.