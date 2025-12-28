«Murot und der Elefant im Raum»: Unübersehbare Parallelen zu Kultfall

Wenn ein «Tatort» sich von der klassischen Krimilogik löst, ist Felix Murot aus Wiesbaden meist nicht weit. «Murot und der Elefant im Raum» (28. Dezember, 20:15 Uhr, Das Erste) setzt genau dort an, wo das Team um Ulrich Tukur (68) schon 2019 mit «Murot und das Murmeltier» eine Marke gesetzt hat: Der Fall wird nicht nur ermittelt, er wird erlebt – als psychologisches Experiment.