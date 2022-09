Muse spielen exklusives Konzert in Köln

In Köln steht am 13. September ein grosses Highlight für Musikfans an: Muse werden die Stadt beehren. Die britische Rockband, die sich bereits in den Neunzigern gegründet hat, baut musikalisch und visuell auf Bombast. Von ihren Alben haben sie weltweit mehr als 30 Millionen verkauft, für ihre Musik haben sie zahlreiche Preise erhalten und auch ihre Bühnenshows werden regelmässig ausgezeichnet. Mit ihren extrem aufwendigen Licht- und Lasershows füllen sie Arenen rund um den Globus und brennen sich für immer ins Gedächtnis ihrer Zuschauer ein.