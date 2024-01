Muse von Federico Fellini: Schauspielerin Sandra Milo ist tot

Von Rossellini zu Fellini

Neben ihrem Studium in Mailand arbeitete Sandra Milo als Foto– und Aktmodell. 1955 wurde sie für den Film entdeckt, ihr Debüt feierte sie in der Komödie «Der Junggeselle». Zunächst war sie auf Rollen in leichteren Filmen abonniert, spielte aber auch unter der Regie von Roberto Rossellini (1906–1977), einem der führenden Regisseure des Neorealismus.