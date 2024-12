Musical-Star Helen Schneider im Weihnachtskrimi «Tatort: Stille Nacht»

Sie fällt auf, durch ihren pinken Lippenstift und einen Hauch von Akzent. Mit der 71–jährigen Helen Schneider haben die Bremer «Tatort»–Macher eine ungewöhnliche Besetzung für die Rolle der Gerichtsmedizinerin Edda Bingley gewählt. Die Sängerin und Schauspielerin kam am Tag vor Heiligabend in New York City zur Welt, lebte lange in den USA, dann in der französischen Provence und schliesslich in Berlin und Hamburg.