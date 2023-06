Musical-Texter Sheldon Harnick mit 99 Jahren verstorben

Auf dem grossen Erfolg von «Anatevka» ruhte sich Harnick nicht aus. Spätere Projekte mit Jerry Bock waren «The Apple Tree» (1966), «The Rothschilds» (1970) und «The Madwoman of Central Park West» (1979). Auch für das Fernsehen schrieb er Texte - zum Beispiel in den 1970er-Jahren für den Kinderklassiker «Free to Be You & Me» von Marlo Thomas und den HBO-Animationsfilm «The Tale of Peter Rabbit» (1991).