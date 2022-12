Musicalstar Patti LuPone soll in neuer Marvel-Serie dabei sein

Zweites Spin-off in der Mache

«Agatha: Coven of Chaos» wird im Winter 2023 auf Disney+ erscheinen, wie Marvel-Chef Kevin Feige (49) auf der diesjährigen Comic-Con in San Diego bekannt gab. «WandaVision»-Schöpferin Jac Schaeffer (44) fungiert als Autorin und ausführende Produzentin des Spin-offs. Mit «Vision Quest» befindet sich auch ein zweiter Ableger zu «WandaVision» bei Marvel in der Mache. Hier spielt Paul Bettany (51) die Hauptrolle und verkörpert wiederum Android Vision.