Musik-Comeback! Lena Meyer-Landrut kündigt Tour für 2024 an

Alle sechs Konzerte in Deutschland

Ihre «Lena Live 2024»–Tour feiert am 1. Juni in Leipzig (Haus Auensee) ihren Auftakt, gefolgt von Berlin (Tempodrom) am 2. Juni, Hamburg (Stadtpark) am 3. Juni, Bielefeld (Lokschuppen) am 5. Juni und Köln (Palladium) am 6. Juni. Das grosse Finale findet am 7. Juni in Dresden (Konzertplatz weisser Hirsch) statt. Der Vorverkauf für die Tickets beginnt am 2. November 2023, heisst es von Eventim.