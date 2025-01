Musik-Ikone Sam Moore ist tot

Die Soul–Ikone Sam Moore (1935–2025), eine Hälfte des mit einem Grammy ausgezeichneten Duos Sam & Dave, ist am Freitag (10. Januar) im Alter von 89 Jahren gestorben. Moore sei nach einer Operation Anfang der Woche in seinem Haus in Florida verstorben, die Todesursache stehe noch nicht fest, erklärte seine Frau Joyce Moore dem «Rolling Stone»–Magazin.