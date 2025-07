Musik-Ikonen Ozzy Osbourne und Axl Rose lernen sich endlich kennen

«Ein wahrer Gentleman»

Auf seinem Instagram–Account teilte er am 7. Juli ein Bild von der historischen Begegnung, zu der es am Rande des Black–Sabbath–Abschieds am 5. Juli in Birmingham gekommen war. «Mein erstes Treffen mit Axl Rose. In meinem Alter trifft man nicht viele Legenden», schrieb der 76–Jährige zu der Aufnahme, die die beiden Männer beim Händeschütteln zeigt. Offenbar verstanden sich die zwei gut, denn Osbournes Bilanz lautete: «Im Ernst, ein wahrer Gentleman.» Ein weiteres Bild zeigte Osbourne zwischen Axl Rose und Gitarrist Slash (59).