«Musik kann Medizin sein»: Shawn Mendes kündigt neues Album an

Neue Musik am Geburtstag

Das Album «Shawn» wird laut Mendes am 18. Oktober erscheinen. Davor wird es jedoch zwei Singles geben, «Why Why Why» und «Isn‹t That Enough», die der Kanadier an seinem Geburtstag am 8. August veröffentlichen wird. In seinem Instagram–Post gibt er mit einem Schwarz–Weiss–Musikvideo einen Vorgeschmack auf «Isn›t That Enough». In einem weiteren Beitrag veröffentlichte er zudem die Tracklist zum Album.