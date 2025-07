Musik-Legende Connie Francis stirbt mit 87 Jahren

Connie Francis auch in Deutschland ein Superstar

Connie Francis war eine der ersten Künstlerinnen, die ihre Texte auch in unterschiedlichen Sprachen übersetzen liess, um ihre Popularität im Ausland zu erhöhen – so auch in Deutschland. Ihr Song «Die Liebe ist ein seltsames Spiel» (im Original «Everybody‹s Somebody›s Fool») wurde hierzulande ein Gassenhauer und zu einem der erfolgreichsten Lieder der frühen 60er–Jahre. Auch ihr Hit «Schöner fremder Mann» ging als einer der grössten Schlagerhits der damaligen Zeit in die Geschichte ein. Insgesamt nahm sie unterschiedliche Songs in 15 verschiedenen Sprachen auf. Auch mehrere Duette mit deutschsprachigen Künstlern, wie zum Beispiel mit Peter Kraus (86), erhöhten ihre Bekanntheit.