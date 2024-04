Musik-Stars rufen auf: KI-Einsatz gegen Künstlerrechte stoppen!

Kunstschaffende sehen KI als «enorme Bedrohung»

Der Brief richtet sich entsprechend gegen die «enorme Bedrohung», die KI in den Augen der Unterzeichner darstellt: «Einige der grössten und mächtigsten Unternehmen verwenden ohne Erlaubnis unsere Arbeit, um KI–Modelle zu trainieren.» Die Arbeit menschlicher Kunstschaffender solle so ersetzt und Tantiemen verwässert werden. Der Brief warnt: «Für viele berufstätige Musiker, Künstler und Songschreiber, die gerade so über die Runden kommen, wäre dies eine Katastrophe.» Weiter heisst es, das Musikökosystem würde zerstört werden und man müsse sich «gegen den räuberischen Einsatz von KI schützen».