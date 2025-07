Musiker Ben Zucker ist «glücklich vergeben»

Ben Zucker führte zuletzt eine On–off–Beziehung

Zuletzt war Ben Zucker mit der Musikerin Suzann Jetzkus liiert. Nach nur wenigen Monaten Beziehung verlobte sich das Paar. 2021 folgte jedoch die Trennung. Was daraufhin begann, war ein öffentlicher Rosenkrieg. «Ben war auf jeden und alles eifersüchtig, was mir zu nah kam. Er ist ein Mensch, der möchte, dass alles genauso läuft, wie er will. Ich sollte nur noch für ihn da sein», sagte Jetzkus damals in einem Interview mit der «Bild»–Zeitung über ihren Ex–Partner.