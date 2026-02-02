Musiker schreiben Geschichte: Das sind die Grammy-Gewinner

Auch Kendrick Lamar schreibt Geschichte

Kendrick Lamar ist zudem nun der erste männliche Künstler und erste Rapper, der zweimal hintereinander den Preis für die Single des Jahres gewinnen konnte. Zuvor hatte er schon den Preis für das beste Rap–Album für «GNX» erhalten und damit Jay–Z als Rapper mit den meisten Grammys überholt. Auch die Awards für den besten Rap–Song für «tv off» und für die beste Melodic–Rap–Darbietung für «Luther» mit SZA gingen an ihn.